Европейский спутник Solar Orbiter может столкнуться с космическим мусором

Европейское космическое агентство (ESA) готовится в пятницу провести маневр по изменению орбиты спутника для исследования Солнца Solar Orbiter, чтобы избежать столкновения с космическим мусором, говорится в сообщении на сайте агентства.
"На случай маловероятного сценария, при котором Solar Orbiter понадобится маневрировать, чтобы избежать возможного столкновения, 25 ноября будет принято решение (о маневре - ИФ), за два дня до сближения с Землей. Маневр будет проведен 26 ноября, за шесть часов до сближения", - сообщили в ESA.
В агентстве отметили, что, хотя риск очень мал, он все же выше, чем при сближениях других аппаратов ESA с Землей в прошлом.
По данным агентства, 27 ноября, аппарат сблизится с Землей для снижения скорости посредством торможения о земную атмосферу. Сброс скорости выведет космический аппарат на эллиптическую гелиоцентрическую орбиту, необходимую для будущих шести сближений с Венерой. Скорректировав орбиту, космический корабль приблизится к Солнцу и сможет впервые в истории сделать снимки его полярных областей под прямым углом.
Отмечается, что максимальное сближение с планетой ожидается в 7:30 мск. Зонд пролетит на высоте 460 километров над Северной Африкой и Канарскими островами. А в 8:30 покинет опасную зону (около 40 тыс. км над Землей) и продолжит свой путь.
Миссия Solar Orbiter была запущена феврале 2020 года. Согласно плану, она продлится около семи лет. Solar Orbiter начал проводить исследования уже в мае, однако целевая операция начинается в ноябре 2021.
Планируется, что космический аппарат проведет в непосредственной близости от Солнца несколько лет, изучая ее поверхность и полярные области.
Ранее в четверг в "Роскосмосе" сообщили, что фрагмент американской ракеты Falcon 9 пролетел мимо Международной космической станции (МКС) на расстоянии более 5 км, не создав для нее помех.
16 ноября российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д". "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
До этого Космическое командование США сообщило, что Россия 15 ноября в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408". Представитель госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.
В ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической, заявил в октябре в интервью "Интерфаксу" главный конструктор Системы контроля космического пространства (корпорация "МАК "Вымпел", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Виталий Горючкин.
"С таким темпом развития, что мы сейчас видим, тем количеством аппаратов, которые выводятся, я считаю, что в ближайшие 10 лет с высокой вероятностью ситуация станет очень близкой к критической или станет критичной, если мы не разработаем каких-то новых методов по контролю и предупреждению таких ситуаций", - сказал Горючкин.
4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.
В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил за создание единой международной системы мониторинга космического мусора. Он, в частности, заявлял, что создание группировок космических аппаратов несет угрозу для МКС. "Роскосмос", по его словам, предлагает обязать создателей спутниковых систем сводить отработанные аппараты с орбиты.
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