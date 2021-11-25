Инвестиции в авиастроение в Украине за 10 лет достигнут $1,3 млрд - премьер

Общий объем инвестиций в развитие в Украине собственного авиастроения в период 2021-2030 годов составит свыше 34 млрд гривен ($1,26 млрд по текущему курсу), заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Третий фактор изменений (в авиаотрасли - ИФ) - развитие собственного авиастроения. У нас есть стратегический документ "Государственная целевая научно-техническая программа развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы". (. . .) Предусматривается, что общий объем инвестиций в эти годы составит свыше 34 млрд грн.", - заявил Шмыгаль на форуме "Большое строительство: авиация и туризм" в четверг.

Он добавил, что 45 высокотехнологичных авиастроительных предприятий до 1 января 2025 года получили льготы по налогу на прибыль, НДС, земельному налогу, а также таможенные льготы на ввоз высокотехнологического оборудования.

План мероприятий в рамках программы будет предусматривать модернизацию производства пассажирских и транспортных самолетов семейства "Ан", "Антонов", вертолетов "Ми", беспилотных летательных аппаратов, импортозамещение товаров из РФ.

По словам Шмыгаля, авиастроительная отрасль относится к наукоемким, потому требует инвестиций и совместной работы государства и бизнеса.

"В связке с соглашением с ЕС об открытом небе я уверен: это даст стремительный толчок к развитию внутренних авиаперевозок, авиастроению, туристической отрасли. И самое главное - это огромное количество рабочих мест для украинцев", - добавил премьер-министр.

Министерство инфраструктуры Украины намерено создать специальный фонд по развитию авиационной и железнодорожной инфраструктуры, сообщил министр Александр Кубраков.

"Относительно стимулирования авиаотрасли важно подчеркнуть две вещи. Это создание отдельного специального фонда для развития авиа- и железнодорожной инфраструктуры. Мы планируем сделать это в бюджете на 2022 год. Второе - внедрение на Украине механизма public service obligation (спецобязательств - ИФ) для критически важных маршрутов для определенных категорий населения", - заявил Кубраков на форуме "Большое строительство: авиация и туризм".

По его словам, в частности, механизмом public service obligation смогут воспользоваться вакцинированные граждане Украины в рамках предоставленной им от государства помощи в размере 1 тыс. грн.

Кроме того, в рамках стимулирования развития авиационной отрасли рассматриваются предложения по снижению ставки НДС на внутренние авиационные перевозки с 20% до 7%, расширение строительства аэропортов на востоке Украины и в Закарпатье, поддержка рынка внутренних перевозок.

Официальный курс на 25 ноября - 26,93 грн./$1.