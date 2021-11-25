Марокко в рамках оборонного контракта приобретет у Израиля беспилотники, противоракетные системы и проведет модернизацию истребителей

Марокко в рамках заключенного договора с Израилем закупит беспилотники израильского производства и противоракетные системы, а также проведет при израильской помощи модернизацию истребителей, которые стоят на вооружении страны, сообщает в четверг израильское издание The Jerusalem Post.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц отметил, что это поможет сдержать действия со стороны террористов, а также пограничные и воздушные угрозы.

Глава израильского оборонного ведомства прибыл в Марокко накануне с первым официальным визитом после того, как в декабре 2020 года две страны нормализовали отношения.