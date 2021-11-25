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СНГ 25.11.2021 17:03

Матвиенко переизбрали председателем совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вновь переизбрана председателем совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, такое решение было единогласно поддержано в четверг на заседании совета МПА СНГ в Петербурге.

Матвиенко, которая занимает этот пост 10 лет, поблагодарила других членов совета за доверие. "И я, и вы - мы понимаем, насколько важно развитие сотрудничества на пространстве СНГ, взаимовыгодного сотрудничества для каждой из наших стран. Я считаю, что огромную роль в этом играет Межпарламентская ассамблея", - сказала Матвиенко.

В пятницу в Петербурге состоится 53-е пленарное заседание МПА СНГ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]