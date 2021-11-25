Матвиенко переизбрали председателем совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вновь переизбрана председателем совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, такое решение было единогласно поддержано в четверг на заседании совета МПА СНГ в Петербурге.
Матвиенко, которая занимает этот пост 10 лет, поблагодарила других членов совета за доверие. "И я, и вы - мы понимаем, насколько важно развитие сотрудничества на пространстве СНГ, взаимовыгодного сотрудничества для каждой из наших стран. Я считаю, что огромную роль в этом играет Межпарламентская ассамблея", - сказала Матвиенко.
В пятницу в Петербурге состоится 53-е пленарное заседание МПА СНГ.
Баку рассчитывает на сотрудничество с южнокорейскими компаниями в сфере ВИЭ и «умных технологий»
Минэкологии направит свыше 865 тыс. манатов на установку автоматических гидрологических станций на освобожденных территориях
ИВ Баку направит 2,9 млн манатов на ремонт объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения
Число поставщиков яблок из Азербайджана в Россию с 1 декабря увеличится до 71
Путин: Москва и Белград найдут приемлемое решение по условиям нового газового контракта
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг АИКГФ на уровне BB+, прогноз «стабильный»
Ученые наблюдают за новым штаммом коронавируса, выявленным в Южной Африке
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, скончались 27 человек
Турецкому регулятору направили заявку на одобрение местной вакцины от COVID-19 - Минздрав
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Black Friday в Yelo Bank – Кредиты без комиссии и поручителя, и карты со скидкой
Выгодная кампания от Банка Республика: двойная прибыль при возврате НДС
Лица AccessBank: Эльнур Мамедов: “Остаюсь верным своим корпоративным и человеческим ценностям”
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог