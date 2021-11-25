Матвиенко переизбрали председателем совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вновь переизбрана председателем совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, такое решение было единогласно поддержано в четверг на заседании совета МПА СНГ в Петербурге.

Матвиенко, которая занимает этот пост 10 лет, поблагодарила других членов совета за доверие. "И я, и вы - мы понимаем, насколько важно развитие сотрудничества на пространстве СНГ, взаимовыгодного сотрудничества для каждой из наших стран. Я считаю, что огромную роль в этом играет Межпарламентская ассамблея", - сказала Матвиенко.

В пятницу в Петербурге состоится 53-е пленарное заседание МПА СНГ.