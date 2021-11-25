Грузия экспортировала в РФ в сентябре-ноябре более 1,7 тысяч тонн мандаринов

Грузия за период с 1 сентября по 21 ноября текущего года осуществила экспорт 3 тыс. 512 тонн мандаринов на сумму $1,6 млн, сообщает в четверг Минсельхоз республики.
"В указанный период объем осуществленного экспорта мандаринов увеличился на 153%, а стоимость продукции выросла на 142% в сравнении с показателями аналогичного периода 2020 года", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, экспорт мандаринов в 2021 году, в основном, был осуществлен в Россию (1 тыс. 703 тонны), Армению (1 тыс. 346 тонн), Украину (375 тонн), Казахстан (40 тонн)_, Словению (28 тонн) и Киргизию (20 тонн).
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