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АПК 25.11.2021 21:04

Грузия экспортировала в РФ в сентябре-ноябре более 1,7 тысяч тонн мандаринов

Грузия за период с 1 сентября по 21 ноября текущего года осуществила экспорт 3 тыс. 512 тонн мандаринов на сумму $1,6 млн, сообщает в четверг Минсельхоз республики.

"В указанный период объем осуществленного экспорта мандаринов увеличился на 153%, а стоимость продукции выросла на 142% в сравнении с показателями аналогичного периода 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, экспорт мандаринов в 2021 году, в основном, был осуществлен в Россию (1 тыс. 703 тонны), Армению (1 тыс. 346 тонн), Украину (375 тонн), Казахстан (40 тонн)_, Словению (28 тонн) и Киргизию (20 тонн).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРУЗИЯ, МАНДАРИНЫ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]