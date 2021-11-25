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Здравоохранение 25.11.2021 16:41

В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, скончались 27 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 880 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 580,507 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 924 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 27 человек (накануне - 23). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 736 человек.

От COVID-19 вылечились 545,035 тыс. (+1835 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 27 тыс. 736 человек.

За сутки медики провели 12 352 теста на коронавирус против 11 584 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 485,509 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]