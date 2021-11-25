В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, скончались 27 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 880 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 580,507 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 924 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 27 человек (накануне - 23). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 736 человек.

От COVID-19 вылечились 545,035 тыс. (+1835 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 27 тыс. 736 человек.

За сутки медики провели 12 352 теста на коронавирус против 11 584 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 485,509 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде