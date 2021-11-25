Глава МИД Японии заявил Лаврову о тревоге Токио в связи с усилением военной активности РФ и КНР в регионе

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что у Токио есть "серьезная обеспокоенность" связи с наращиванием в последнее время Россией и Китаем военной активности, сообщило агентство "Киодо" со ссылкой на источник в японском правительстве.
Об этом стало известно после того, как, уточняет "Киодо", "за последние недели Москва и Пекин отправили флотилию кораблей вокруг Японии и провели совместное патрулирование бомбардировщиков над близлежащими водами - в качестве явной демонстрации силы для Токио".
Объединенный штаб Сил самообороны Японии 21 октября сообщал, что группа из десяти кораблей ВМФ России и ВМС Китая совершила совместный проход вдоль японского тихоокеанского побережья.
По данным японских военных, после прохода группировки российских и китайских боевых кораблей через Сангарский пролив (пролив Цугару) между японскими островами Хоккайдо и Хонсю, она продолжила движение вдоль тихоокеанского побережья Страны восходящего солнца в южном направлении. Корабли прошли вдоль восточного побережья острова Хонсю, затем также между островами архипелага Огасавара - округа префектуры Токио.
19 ноября Минобороны РФ сообщало о третьем за последние годы совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием двух российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и двух стратегических бомбардировщиков Китая "Хун-6К".
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