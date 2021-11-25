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Инфраструктура и тендеры 25.11.2021 16:54

MIDA отбирает подрядчика для строительства коммуникаций в ЖК в Лянкаране

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает подрядчика на строительство внутренних и внешних коммуникаций в многоквартирных домах нового жилого комплекса в Лянкаране.

Кроме того, подрядчик должен подготовить вертикальный план территории, план дорог и тротуаров и план работ по благоустройству.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 1 тыс. манатов.

Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 15:00 11 января 2022 года. Тендерная процедура состоится 12 января в 15:00.

Стоимость предмета тендера превышает $3 млн.

Как сообщалось ранее, новый комплекс в Лянкаране будет построен на ул. Зарифы Алиевой, на участке общей площадью 1,5 га.

MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением четырех комплексов социального жилья в Баку - двух в Ясамальском районе и двух в поселке Говсан, а также ведет работы по реализации проектов строительства двух ЖК в Сумгайыте и ЖК в Гяндже и Лянкаране.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: MIDA, ТЕНДЕР, ЛЯНКАРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]