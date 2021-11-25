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Транспорт и связь 25.11.2021 23:05

Китайская XPeng намерена продавать половину выпускаемых электромобилей на зарубежных рынках

Китайская XPeng Inc., входящая в тройку крупнейших в стране производителей электромобилей, планирует продавать половину выпускаемых электрокаров на зарубежных рынках.

"Как компания, фокусирующаяся на глобальных возможностях, мы бы хотели в дальнесрочной перспективе сбалансировать наши поставки - половина будет приходиться на Китай, половина - на зарубежные страны", - заявил глава компании Гу в интервью CNBC.

Однако Брайан Гу не объявил конкретных сроков, когда XPeng намеревается достичь этой цели.

Для сравнения: американский конкурент XPeng - лидер мирового рынка Tesla Inc. - продал в США по итогам третьего квартала 46,6% электромобилей от общего показателя. На Китай приходится 22,6% продаж Tesla.

Гу также отметил, что компания планирует больше инвестировать в собственное развитие на международных рынках в следующие два года и выйти на рынки Швеции, Дании и Нидерландов в 2022 году.

В декабре 2020 года XPeng начала поставлять электрокары в Норвегию.

Котировки акций XPeng по итогам торгов в Гонконге в четверг выросли на 1,5%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]