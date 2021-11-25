Китайская XPeng намерена продавать половину выпускаемых электромобилей на зарубежных рынках

Китайская XPeng Inc., входящая в тройку крупнейших в стране производителей электромобилей, планирует продавать половину выпускаемых электрокаров на зарубежных рынках.
"Как компания, фокусирующаяся на глобальных возможностях, мы бы хотели в дальнесрочной перспективе сбалансировать наши поставки - половина будет приходиться на Китай, половина - на зарубежные страны", - заявил глава компании Гу в интервью CNBC.
Однако Брайан Гу не объявил конкретных сроков, когда XPeng намеревается достичь этой цели.
Для сравнения: американский конкурент XPeng - лидер мирового рынка Tesla Inc. - продал в США по итогам третьего квартала 46,6% электромобилей от общего показателя. На Китай приходится 22,6% продаж Tesla.
Гу также отметил, что компания планирует больше инвестировать в собственное развитие на международных рынках в следующие два года и выйти на рынки Швеции, Дании и Нидерландов в 2022 году.
В декабре 2020 года XPeng начала поставлять электрокары в Норвегию.
Котировки акций XPeng по итогам торгов в Гонконге в четверг выросли на 1,5%.
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