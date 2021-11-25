Во Франции всем взрослым начнут предлагать бустерную дозу вакцин, без нее COVID-паспорта не будут действовать - глава Минздрава

Во Франции c 27 ноября всем жителям старше 18 лет начнут предлагать дополнительную бустерную дозу вакцины от коронавируса, и без такой прививки в дальнейшем не будут действовать COVID-сертификаты, заявил в четверг глава французского Минздрава Оливье Веран.

Телеканал France 24 сообщает, что Веран в ходе выступления заявил о возможности прививаться дополнительной дозой вакцин от COVID-19 уже спустя пять месяцев после второй дозы.

Глава Минздрава подчеркнул, что бустерная доза вакцины обязательна для сохранения действия сертификата о вакцинации, который позволяет посещать кинотеатры, заведения общественного питания и прочие публичные места.

По словам Верана, с 15 декабря COVID-паспорта у лиц старше 65 лет перестанут действовать в случае, если после введения второго компонента вакцины уже прошло пять месяцев, и они все еще не вакцинировались бустерной дозой. То же самое с 15 января коснется всех остальных жителей Франции в возрасте 18 лет и старше.

Более того, Веран заявил, что с пятницы, 26 ноября во Франции вновь вводят обязательное ношение масок в помещениях. Масочный режим также необходимо соблюдать на мероприятиях, в том числе на рождественских ярмарках.

Министр отметил, что в начале декабря на рынке Франции появится новый противовирусный препарата, на который в стране возлагают большие надежды.

Веран также сказал, что жители Франции действуют не так ответственно, как следовало бы. Он указал на необходимость вакцинации, отметив при этом, что больницы и палаты интенсивной терапии в настоящий момент переполнены людьми, которые приняли решение не прививаться от COVID-19.

Кроме того, министр здравоохранения предположил, что пятая волна коронавируса будет "длиннее и жестче" четвертой. При этом он добавил, что власти Франции не собираются вводить вновь локдауны и комендантские часы.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, накануне во Франции выявили около 32,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель в стране с апреля этого года.

За последние несколько недель в ряде стран Европы фиксируют антирекорды по заболеваемости коронавирусом, вновь вводятся ограничительные меры для борьбы с пандемией.