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Регион 25.11.2021 17:13

Саакашвили пригрозил отказаться от лечения, если к нему не пустят оппозиционных депутатов

Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что откажется от курса лечения в военном госпитале в Гори, куда его ранее перевели из тюремной больницы, если к нему не пустят оппозиционных депутатов.

"Уже неделю ко мне не пускают членов парламента от "Национального движения" и других партий", - говорится в обращении Саакашвили, которое было размещено в четверг на его странице в "Фейсбуке".

Экс-президент утверждает, что сотрудники Службы государственной безопасности Грузии обыскивают медперсонал, чтобы через них он не смог передавать обществу послания.

"Если с завтрашнего дня не разрешат войти депутатам, я отказываюсь от курса лечения и приму только те медикаменты, которые мне были прописаны до моего пленения", - написал Саакашвили.

Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, 1 октября его задержали в Тбилиси, после чего отправили в тюрьму в городе Рустави, где он объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили считает задержание незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]