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Здравоохранение 25.11.2021 17:25

Ученые наблюдают за новым штаммом коронавируса, выявленным в Южной Африке

Ученые изучают новый штамм коронавируса B.1.1.529 после обнаружения случаев заражения им в Южной Африке и следят за эпидемиологической обстановкой в регионе, сообщает информационный портал News 24.

Новый вариант коронавируса также обнаружили в Ботсване и Гонконге, отмечает News 24.

В Национальном институте инфекционных заболеваний (NICD) в свою очередь заявили, что в Южной Африке уже зарегистрировали 22 случая заболевания новым штаммом коронавируса.

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

В среду Всемирная организация здравоохранения классифицировала вариант B.1.1.529 как "находящийся под наблюдением". Это означает, что у данного варианта есть генетические изменения, которые влияют на базовые характеристики вируса.

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Тэги: ЮАР, КОРОНАВИРУС, ШТАММ, НАБЛЮДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]