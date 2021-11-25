ЕБРР отказался инвестировать в частные проекты на территории Белоруссии

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказался рассматривать новые инвестпроекты в частном секторе экономики Белоруссии.

"В сентябре 2020 года мы решили перестать рассматривать новые проекты госсектора в стране. В ноябре 2021 года руководство ЕБРР предложило, что пока банк не будет рассматривать новые инвестиционные проекты, в том числе частные", - говорится в сообщении на сайте ЕБРР.

Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года, после отказа финансировать новые инвестпроекты в госсекторе Белоруссии ЕБРР оставлял за собой возможность кредитования белорусских частных компаний.

В сообщении поясняется, что ужесточение моратория на финансирование белорусских проектов связано с политической ситуацией в стране. "Мы по-прежнему глубоко обеспокоены действиями властей и ситуацией с правами человека, свободой слова в Белоруссии и в настоящее время не рассматриваем новые государственные или частные инвестиции в страну. С момента спорных президентских выборов в августе 2020 года мы настоятельно призываем власти продолжать всесторонний национальный диалог для изучения путей продвижения вперед для Белоруссии", - говорится в публикации.

В то же время ЕБРР решил не сворачивать свое присутствие в Белоруссии. "ЕБРР будет поддерживать свое присутствие в стране через постоянный офис в Минске", - уточняется в сообщении.

Текущий кредитный портфель ЕБРР в Белоруссии включает 142 проекта на 1 млрд евро, на долю частного сектора приходится около 60%. В 2020 году банк продолжил реализацию 9 проектов в частном секторе. В начале ноября этого года ЕБРР одобрил реализацию двух проектов в одном из частных белорусских банков на 10 млн евро.

Инвестиции ЕБРР в проекты в Белоруссии в 2019 году составили рекордные 400 млн евро. С начала своей деятельности в Белоруссии в 1992 году ЕБРР предоставил более 3 млрд евро на реализацию проектов в различных отраслях экономики страны. ЕБРР начал финансирование инфраструктурных проектов в Белоруссии с 2016 года после отмены большей части европейских санкций в отношении официального Минска.

После президентских выборов в августе 2020 года, итоги которых не признали ЕС и США, обострилась внутриполитическая ситуация в Белоруссии и на этом фоне отношения Минска с западными странами резко ухудшились, санкции Запада возобновились и усилились. В июне этого года ЕС впервые применил секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии.