Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9065 RUR   0.0227 GBR   2.2691 TRY   0.1421

Цена на нефть

24.11 $/bbl   WTI 78.39 -0.11 Brent 82.25 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.11.2021 17:46

Попытки мигрантов пересечь границу Белоруссии с Польшей теперь делаются ночью и маленькими группами - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда в четверг заявил, что проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о ситуации на границе Белоруссии и Польши, указав, что иммигранты сменили тактику и теперь пытаются нелегально пересечь границу не днем, а по ночам, причем - вне зон, где расположены пограничные пункты.

"В настоящее время нападения на польскую границу устраивают более маленькие группы ночью. Это десятки - сотни человек", - сказал Дуда на пресс-конференции с генсеком НАТО.

По словам польского президента, несмотря на то, что теперь "нападения - меньшего масштаба", их "интенсивность намного более опасна, чем это было несколько дней назад, так как эти иммигранты действуют вне зоны каких-либо пограничных пунктов"

Он отметил, что иммигранты зачастую имеют при себе ножи и "металлические прутья".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]