Попытки мигрантов пересечь границу Белоруссии с Польшей теперь делаются ночью и маленькими группами - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда в четверг заявил, что проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о ситуации на границе Белоруссии и Польши, указав, что иммигранты сменили тактику и теперь пытаются нелегально пересечь границу не днем, а по ночам, причем - вне зон, где расположены пограничные пункты.

"В настоящее время нападения на польскую границу устраивают более маленькие группы ночью. Это десятки - сотни человек", - сказал Дуда на пресс-конференции с генсеком НАТО.

По словам польского президента, несмотря на то, что теперь "нападения - меньшего масштаба", их "интенсивность намного более опасна, чем это было несколько дней назад, так как эти иммигранты действуют вне зоны каких-либо пограничных пунктов"

Он отметил, что иммигранты зачастую имеют при себе ножи и "металлические прутья".