Пятеро детей погибли в результате взрыва мины на северо-востоке Афганистана

В провинции Тахар, на северо-востоке Афганистана в результате взрыва мины погибли пятеро детей, сообщает в четверг информационное агентство Aamaj News, со ссылкой на начальника управления информации и культуры провинции Ансаруллах Ансара.
"Группа детей в районе Гулай Баг в Талукане, административном центре провинции Тахар, пыталась перевезти мину в город и продать ее сегодня после полудня. Эта мина взорвалась, в результате погибли пятеро малолетних детей", - говорится в сообщении.
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