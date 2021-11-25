Армяно-российские военные учения с привлечением авиации и БМП прошли в республике - Минобороны

В Армении прошли совместные армяно-российские военные учения.

Как сообщает Минобороны Армении, в рамках учений военные части были приведены в состояние высокой боеготовности, развернуты командные пункты, привлечены БМП и авиация.

Учения были проведены 24 и 25 ноября.