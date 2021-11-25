Швеция поддерживает усилия Азербайджана по укреплению сотрудничества на Южном Кавказе - Спецпредставитель действующего главы ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу в формате видеоконференции со спецпредставителем действующего главы ОБСЕ по Южному Кавказу Анникой Седер.

"Байрамов проинформировал Седер о текущей ситуации с безопасностью в регионе, вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений, а также о мерах, принимаемых Азербайджаном для открытия транспортных коммуникаций в регионе и других вопросах. Он отметил, что Азербайджан привержен делу обеспечения долгосрочного мира и безопасности в регионе, и готов начать процесс делимитации с Арменией на основе принципов международного права, но Ереван пока не отреагировал на предложение", - сообщили в МИД.

Седер в свою очередь, подчеркнула, что Швеция поддерживает усилия Азербайджана по укреплению сотрудничества на Южном Кавказе. "Швеция в качестве действующего председателя ОБСЕ поддерживает сотрудничество в регионе Южного Кавказа, в частности усилия Азербайджана в этой сфере", - сказала она.

Отмечается, что стороны обсудили сотрудничество Азербайджана с ОБСЕ, в том числе текущие проекты и будущие планы, а также подготовку к 28-му заседанию Совета министров ОБСЕ, которое состоится в Стокгольме в декабре этого года.

"Байрамов и Седер также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации.