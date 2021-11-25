Швеция поддерживает усилия Азербайджана по укреплению сотрудничества на Южном Кавказе - Спецпредставитель действующего главы ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу в формате видеоконференции со спецпредставителем действующего главы ОБСЕ по Южному Кавказу Анникой Седер.
"Байрамов проинформировал Седер о текущей ситуации с безопасностью в регионе, вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений, а также о мерах, принимаемых Азербайджаном для открытия транспортных коммуникаций в регионе и других вопросах. Он отметил, что Азербайджан привержен делу обеспечения долгосрочного мира и безопасности в регионе, и готов начать процесс делимитации с Арменией на основе принципов международного права, но Ереван пока не отреагировал на предложение", - сообщили в МИД.
Седер в свою очередь, подчеркнула, что Швеция поддерживает усилия Азербайджана по укреплению сотрудничества на Южном Кавказе. "Швеция в качестве действующего председателя ОБСЕ поддерживает сотрудничество в регионе Южного Кавказа, в частности усилия Азербайджана в этой сфере", - сказала она.
Отмечается, что стороны обсудили сотрудничество Азербайджана с ОБСЕ, в том числе текущие проекты и будущие планы, а также подготовку к 28-му заседанию Совета министров ОБСЕ, которое состоится в Стокгольме в декабре этого года.
"Байрамов и Седер также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации.
Китайская XPeng намерена продавать половину выпускаемых электромобилей на зарубежных рынках
КазМунайГаз за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО почти в 7 раз на фоне роста цен на нефть
Shell заключила соглашение о покупке электроэнергии из парка Dogger Bank C
"Карабах" и "Омония" не выявили победителя
Баку и Москва намерены укреплять сотрудничестве в сфере науки
Ученые наблюдают за новым штаммом коронавируса, выявленным в Южной Африке
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Девелопер Худоян получил 6 лет колонии за миллиардное мошенничество
ЕБРР отказался инвестировать в частные проекты на территории Белоруссии
Европейский спутник Solar Orbiter может столкнуться с космическим мусором
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Black Friday в Yelo Bank – Кредиты без комиссии и поручителя, и карты со скидкой
Выгодная кампания от Банка Республика: двойная прибыль при возврате НДС
Лица AccessBank: Эльнур Мамедов: “Остаюсь верным своим корпоративным и человеческим ценностям”
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог