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СНГ 25.11.2021 21:10

Пропавшими без вести на шахте "Листвяжная" числятся 35 горняков - власти Кемеровской области

Власти Кемеровской области сообщают о пропавших без вести 35 горняках на шахте "Листвяжная".

"В настоящий момент 35 шахтеров числятся пропавшими без вести", - сообщается в телеграм-канале главы региона Сергея Цивилева.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 горняков и трое спасателей, 49 человек пострадали.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В настоящее время спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва, обусловленной повышенной концентрацией метана и оксида углерода.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]