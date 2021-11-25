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СНГ 25.11.2021 21:14

РФ, Украина, ФРГ и Франция должны сесть за стол переговоров по Донбассу, желательно, на уровне лидеров стран - глава украинского МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает к возобновлению переговорного процесса по урегулированию в Донбассе в "нормандском формате".

"Мы настаиваем на необходимости честной дискуссии четырех стран "нормандского формата", чтобы оживить процесс мирного урегулирования. Россия, Украина, Германия и Франция должны сесть за стол переговоров. Желательно, на уровне лидеров стран", - заявил Кулеба на закрытой онлайн-дискуссии с экспертами ведущих французских аналитических центров в сфере внешней политики и журналистами ключевых французских изданий.

Его цитирует пресс-служба МИД Украины.

Министр подчеркнул, что все усилия Украины и партнеров направлены на сдерживание России "от дальнейших агрессивных действий".

При этом он напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский сделали ряд предложений президенту РФ Владимиру Путинку с приглашением провести саммит "нормандской четверки". Российская сторона так и не согласилась ни на саммит, ни на встречу глав МИД.

"Министры (иностранных дел - ИФ) ФРГ Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан приложили максимум усилий, чтобы привлечь российского министра Сергея Лаврова на встречу. Если бы он согласился, я был бы готов провести с ним откровенный разговор о том, как вывести Минский процесс из тупика, в который его завела Россия", - добавил Кулеба.

Министр отметил нерушимость принципа "сначала безопасность" и напомнил, что Минские договоренности начинаются с пункта о всеобъемлющем прекращении огня.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]