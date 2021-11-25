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Внешняя политика 25.11.2021 21:59

Алиев соболезнует Путину в связи с трагедией в Кемеровской области

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате ЧП на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

"Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате чрезвычайного происшествия на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте соболезнования.

На шахте "Листвяжная" в российском Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 горняков и трое спасателей, 49 человек пострадали.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]