Алиев соболезнует Путину в связи с трагедией в Кемеровской области

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате ЧП на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.
"Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате чрезвычайного происшествия на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте соболезнования.
На шахте "Листвяжная" в российском Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 11 горняков и трое спасателей, 49 человек пострадали.
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