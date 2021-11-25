"Карабах" и "Омония" не выявили победителя

Агдамский "Карабах" в четверг в Баку в пятом туре Лиге Конференций сыграл вничью с кипрской "Омонией" 2:2.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу кипрского клуба, во втором тайме "Карабах" сумел выйти вперед, но киприоты сравняли счет сразу же после второго гола благодаря грубой ошибке голкипера агдамцев Шахруддина Магомедалиева.
После пяти туров в активе "Карабаха" 11 очков. Агдамский клуб имеет равное количество очков с лидером группы швейцарским "Базелем", но уступает по разнице забитых и пропущенных мячей. Чтобы финишировать первым в группе, азербайджанскому клубу необходимо в последнем туре обыгрывать швейцарцев в гостях.
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