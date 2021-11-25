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Спорт 25.11.2021 23:56

"Карабах" и "Омония" не выявили победителя

Агдамский "Карабах" в четверг в Баку в пятом туре Лиге Конференций сыграл вничью с кипрской "Омонией" 2:2.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу кипрского клуба, во втором тайме "Карабах" сумел выйти вперед, но киприоты сравняли счет сразу же после второго гола благодаря грубой ошибке голкипера агдамцев Шахруддина Магомедалиева.

После пяти туров в активе "Карабаха" 11 очков. Агдамский клуб имеет равное количество очков с лидером группы швейцарским "Базелем", но уступает по разнице забитых и пропущенных мячей. Чтобы финишировать первым в группе, азербайджанскому клубу необходимо в последнем туре обыгрывать швейцарцев в гостях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФУТБОЛ, ЕВРОКУБКИ, "КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]