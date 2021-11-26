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Дальнее зарубежье 26.11.2021 09:15

В ЮАР обнаружен новый вариант коронавируса - Минздрав страны

О выявлении нового варианта коронавируса COVID-19, который быстро распространяется в некоторых районах страны, объявил журналистам на брифинге в четверг министр здравоохранения Южноафриканской республики Джо Фаала.

"Первоначально это выглядело как несколько кластерных вспышек, но со вчерашнего дня наши ученые из Сети геномного надзора сообщили, что они наблюдают новый вариант", - сказал министр.

По его словам, в настоящее время неясно, где впервые появился вариант, получивший обозначение B.1.1.529.

Он был обнаружен в Южной Африке, Ботсване и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки, добавила Фаала.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что полеты в Великобританию из Южной Африки, Намибии, Лесото, Ботсваны, Эсватини (Свазиленда) и Зимбабве будут приостановлены с полудня пятницы.

Он отметил, что шесть этих стран будут внесены в "красный список" - все граждане и жители Великобритании и Ирландии, прибывающие домой из этих пунктов отправления, должны пройти 10-дневный гостиничный карантин за свой счет.

"UKHSA (Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства - ИФ) изучает новый штамм вируса. Требуется больше данных, но сейчас мы принимаем меры предосторожности", - сказал Джавид, добавив, что вариант, выявленный в Южной Африке, "может передаваться более активно" чем штамм Дельта, и что "вакцины, которые у нас есть в настоящее время, могут быть менее эффективными".

Джавид добавил, что Великобритания пока не обнаружила ни одного случая заражения в стране новым штаммом.

В пятницу официальные лица ЮАР должны проинформировать Всемирную организацию здравоохранения, которая классифицировала B.1.1.529 как "вариант, находящийся под наблюдением", сообщают СМИ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]