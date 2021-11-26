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Сеул следит за ядерной и ракетной деятельностью КНДР

Южная Корея следит за ядерной и ракетной деятельностью КНДР в тесном сотрудничестве с США, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство по делам объединения двух Корей.

"Правительство продолжает следить за ядерной и ракетной деятельностью Северной Кореи при тесной координации Южной Кореи и США", - цитирует агентство заместителя официального представителя министерства Чха Док Чхоля.

"Южная и Северная Корея договорились об общей цели создания безъядерного Корейского полуострова (...) для чего обе стороны должны совместно приложить усилия", - отметил он.

По его словам, Сеул также следит за возможными признаками готовящихся Пхеньяном мероприятий в ознаменование запуска в 2017 году новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Он добавил, что на данный момент никаких необычных действий обнаружено не было.

Днем ранее американский ресурс 38 North, отслеживающий деятельность Пхеньяна, со ссылкой на недавние спутниковые снимки сообщил, что Северная Корея, похоже, продолжает эксплуатацию ядерного реактора, производящего плутоний, в комплексе ядерных исследований в Йонбене.

"Пар исходит из генераторного зала реактора, что указывает на то, что по крайней мере один из генераторов работает", - говорится в сообщении.

"Кроме того, вода продолжает сбрасываться из вспомогательной трубы в канал, ведущий к реке Курен", - отмечает 38 North.

Йонбен - крупнейший ядерный объект КНДР, основанный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАБЛЮДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]