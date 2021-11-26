Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 26 ноября ЦБА установил на уровне 1,9076 манат/1EUR (25 ноября - 1,9065 маната/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 26 ноября установил на уровне 0,0225 маната/1RUB (25 ноября - 0,0227 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков