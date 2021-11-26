Цены на нефть резко снижаются, Brent - $80,30 за баррель

Цены на нефть опускаются более чем на 2% в ходе торгов в пятницу на фоне опасений об избытке предложения, после того как ряд стран высвободили нефть из резервов, а также тревог по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового варианта коронавируса.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в пятницу составляет $80,30 за баррель, что на $1,92 (2,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,04 (0,03%) - до $82,22 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,09 за баррель, что на $2,3 (2,93%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в четверг стоимость этих контрактов опустилась на $0,11 (0,14%) и составила $78,39 за баррель.
Ранее сообщалось, что Индия согласилась высвободить 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов.
"Индия неоднократно выражала опасения по поводу искусственной корректировки нефтепроизводителями предложения нефти ниже уровней спроса, что приводит к росту цен и вытекающим отсюда негативным последствиям", - говорится в заявлении министерства нефти и природного газа. Высвобождение сырья из резервов будет "происходить одновременно и в условиях консультаций с другими крупными потребителями энергоносителей", отметили в ведомстве.
Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.
Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.
Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собирают информацию о штамме коронавируса COVID-19, который начал распространяться в ЮАР и некоторых других странах, завила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове.
По словам Ван Керкхове, "несколько дней уйдет на то, чтобы определить, какое влияние может оказать штамм, а также - насколько эффективны против него вакцины".
"За этим штаммом нужно будет следить, он - причина для беспокойства", - добавила она.
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