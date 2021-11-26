COVID-19 пока нельзя считать сезонным заболеванием

Связь подъемов заболеваемости коронавирусом со сменой сезонов пока не установлена, для этого ученым необходимо больше данных о развитии COVID-19, заявил в пятницу главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, замдиректора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.

"Здесь не очень правильно говорить о цикличности, потому что мы как раз не видим четкой связи коронавирусной инфекции с сезонами. Я думаю, что нам предстоит еще узнать больше о том, как она себя будет вести, чтобы понимать, как такого рода возбудители и вызываемое ими заболевание связаны или не связаны с внутригодовой и многолетней цикличностью", - сказал Чуланов "Интерфаксу".

По его словам, влияющих на распространение коронавируса факторов много, однако ключевыми в последний период подъема стали распространение более заразного штамма "дельта" и низкий уровень коллективного иммунитета в России.

"Один из факторов - действительно, появление нового штамма, который быстрее распространяется, чем другие штаммы, поэтому, соответственно, вызвал более быстрый подъем заболеваемости, чем было раньше. Но еще на эпидемический процесс влияет и такой фактор, как наличие коллективного иммунитета, о котором мы уже много говорим. И как раз то, что нам, к сожалению, пока не удалось достичь необходимого уровня вакцинации населения, в том числе способствовало такому быстрому нарастанию заболеваемости, и, самое главное, высокой смертности", - отметил Чуланов.

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в целом по России достиг отметки в 50,4%. По ее словам, в шести регионах первый компонент вакцины уже получило достаточное число граждан для достижения запланированного уровня коллективного иммунитета в 80%: это Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Республика Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ. Близки к этой цели Москва и Липецкая область.