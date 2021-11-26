Минобразование направит почти 1 млн манатов на газификацию учебных заведений

Хозрасчетное управление по строительству и снабжению министерства образования Азербайджана заключило контракт с ЗАО «ENERMUS» на прокладку линий газоснабжения и установку счетчиков в учебных заведениях.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, сумма заключенного между сторонами составляет 990,1 тыс. манатов.

Э.Шафиев