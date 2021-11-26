ГНС Азербайджана направит около 500 тыс. манатов на ремонт административного здания

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана определилось с победителем тендера на отбор подрядчика для текущего ремонта административного здания.

«Победителем тендера стала компания Ideal TM, с которой заключен договор на сумму 497 тыс. 323 манатов», - отметили в тендерной комиссии.

Ideal TM проведет текущий ремонт в административном здании ГНС по адресу Ландау, 16.

Б.Рустамбеков