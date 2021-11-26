Структура Мелиорации и водного хозяйства направит 657 тыс. манатов на создание электронной системы учета

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений привлекло ООО «Matrix» для создания централизованной электронной системы учета для ОАО «Azmelsutasarrufat» (включая установку системы GPS слежения за машинами и механизмами).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.tender.gov.az, с Matrix заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 657,13 тыс. манатов.

Х.Насирзаде