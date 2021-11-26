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Инфраструктура и тендеры 26.11.2021 10:16

Структура Мелиорации и водного хозяйства направит 657 тыс. манатов на создание электронной системы учета

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений привлекло ООО «Matrix» для создания централизованной электронной системы учета для ОАО «Azmelsutasarrufat» (включая установку системы GPS слежения за машинами и механизмами).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.tender.gov.az, с Matrix заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 657,13 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: МЕЛИОРАЦИЯ, СИСТЕМА, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]