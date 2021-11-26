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Регион 26.11.2021 10:24

Азербайджан передал Армении двух человек: военнослужащего и гражданское лицо

Азербайджан в пятницу передал Армении одного военного и гражданское лицо, сообщает Госкомиссия по делам граждан, попавших в плен в пропавших без вести.

«Азербайджан в очередной раз проявил гуманизм и 26 ноября вернул Армении двоих – одного военнослужащего и одного гражданского», - говорится в сообщении службы.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]