Азербайджан передал Армении двух человек: военнослужащего и гражданское лицо

Азербайджан в пятницу передал Армении одного военного и гражданское лицо, сообщает Госкомиссия по делам граждан, попавших в плен в пропавших без вести.

«Азербайджан в очередной раз проявил гуманизм и 26 ноября вернул Армении двоих – одного военнослужащего и одного гражданского», - говорится в сообщении службы.

Э.Шафиев