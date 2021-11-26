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ТЭК 26.11.2021 10:44

ОПЕК+ в октябре исполнил сделку на 116%, ОПЕК - на 121%, не-ОПЕК - на 106%

Страны ОПЕК+ в октябре снова перевыполнили сделку - на 116%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с отчетом организации.

При этом страны ОПЕК выполнили обязательства на 121%, государства, не входящие в организацию, - на 106%.

Таким образом, согласно расчетам "Интерфакса", страны ОПЕК+ недопоставили на рынок по сравнению с планом 700 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Ранее, в августе сделка была перевыполнена на 119% (на 1 млн б/с меньше плана), в сентябре - на 115% (700 тыс. б/с меньше плана).

Как ранее сообщалось в отчете ОПЕК, в октябре страны организации увеличили нефтедобычу на 217 тыс. б/c - до 27,5 млн б/с. При этом, по расчетам "Интерфакса", сделка была исполнена на 119%, в частности, не смогли увеличить добычу нефти до оговоренного уровня Нигерия, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея. Так, Нигерия, которая в июле-августе-сентябре снижала нефтедобычу из-за проблем на нефтяных терминалах, планировала в октябре-ноябре полностью восстановиться, но вместо этого снизила добычу еще на 50 тыс. б/с, не "дотянув" до разрешенного ОПЕК+ уровня около 280 тыс. б/с. Добыча нефти в Анголе в октябре, по расчетам, была на 240 тыс. б/с меньше разрешенного ОПЕК+ уровня/

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]