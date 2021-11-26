Туркменистан подал заявку на вступление в ВТО

Туркменистан подал заявку на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщила в Twitter генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

"Туркменистан подает свою заявку, чтобы начать процесс присоединения к ВТО", - говорится в сообщении.

Адресованное генеральному директору ВТО письмо-заявку за подписью вице-премьера Сердара Бердымухамедова вручил постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве Атагелди Халджанов, пишет Туркменское информационное агентство ORIENT.

Заявка будет рассмотрена странами-членами и наблюдателями ВТО на 12-й Министерской конференции, которая состоится в Женеве с 30 ноября по 3 декабря 2021 года - впервые за четыре года.

Планируется, что на пленарном заседании конференции выступит министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельды Сердаров.

В июле 2020 года Туркменистану был присвоен статус наблюдателя в ВТО.

Всемирная торговая организация была создана в 1995 году. Цель ВТО состоит в оказании помощи в упорядочении процесса торговли в рамках системы, основанной на определенных правилах, а также в объективном урегулировании торговых споров между правительствами и в организации торговых переговоров. В основе этой деятельности лежат 60 соглашений ВТО.

В настоящее время в ВТО входят 164 страны, две зависимые территории (Гонконг и Макао) и Европейский союз.