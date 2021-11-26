Макрон удивлен подходом Джонсона к решению проблемы мигрантов, назвал его несерьезным

Президент Франции Эмманюль Макрон в пятницу назвал несерьезным подход британского премьера Бориса Джонсона к решению миграционного вопроса с Парижем посредством публикаций в твиттере.
"Меня удивляют несерьезные методы. Мы (лидеры - ИФ) не общаемся по таким вопросам в твиттере или с помощью открытых писем", - заявил Макрон.
Он подчеркнул, что продолжит общение с Великобританией по поводу эффективных мер для решения миграционного кризиса в случае, если Лондон будет настроен серьезно.
Ранее в пятницу глава МВД Франции Жеральд Дарманен отменил встречу с британским коллегой Прити Пател из-за открытого письма Джонсона к Макрону по совместным мерам, которые, по мнению британского премьера, следует принять Парижу и Лондону для того, чтобы пресечь попытки нелегальных мигрантов пересечь на лодках Ла-Манш.
"Мы считаем открытое письмо британского премьера неприемлемым и противоречащим обсуждениям между партнерами", - говорится в заявлении Дарманена.
"В результате приглашение Прити Пател отозвано", - добавил глава французского МВД.
Главы МВД Франции и Великобритании должны были провести переговоры в воскресенье 28 ноября в Кале на полях встречи министров Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, а также представителей Европейской комиссии. Встреча состоится без британской стороны. Ее участники обсудят меры по пресечению нелегальных перевозок мигрантов.
Накануне Джонсон сообщил в своем твиттере, что написал Макрону письмо с предложением "действовать дальше и быстрее для того, чтобы предотвратить повторение трагедии, которая унесла жизни как минимум 27 человек, когда мигранты пытались пересечь Ла-Манш". Таким образом, Джонсон напомнил об инциденте 24 ноября, когда у берегов Франции в проливе Па-де-Кале затонула лодка, перевозившая мигрантов в Великобританию через Ла-Манш.
В обращении к французскому президенту Джонсон указал на шаги, которые необходимо принять "как можно скорее". В частности, британский премьер предложил Парижу незамедлительно начать работу с Францией по соглашению, которое позволит возвращать обратно мигрантов, пересекших Ла-Манш. Такое соглашение, по словам Джонсона, окажет на ситуацию "немедленное и существенное воздействие".
Джонсон также сообщил о необходимости организовать совместное патрулирование для того, чтобы пресекать отплытие лодок от берегов Франции. Также, по его словам, для решения проблемы мигрантов, нужно установить и "взаимное морское патрулирование в территориальных водах друг друга и воздушное наблюдение". Помимо этого, Джонсон предложил задействовать передовые технологии, а также усилить работу совместной разведывательной группы, улучшив обмен данными для проведения большего числа арестов по обе стороны канала.
Накануне в пресс-службе британского премьера сообщили, что Джонсон и Макрон в ходе телефонного разговора заявили о необходимости совместными усилиями пресечь деятельность по нелегальной перевозке мигрантов через Ла-Манш.
24 ноября у берегов Франции в проливе Па-де-Кале затонула лодка, перевозившая мигрантов в Великобританию через Ла-Манш. По данным МВД Франции, в результате погиб 31 человек.
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