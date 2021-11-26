Власти Киргизии готовят амнистию капиталов

Власти Киргизии разрабатывают закон об экономической амнистии, направленный на легализацию выведенного из страны каптала, сообщил киргизский лидер Садыр Жапаров на заседании Совета безопасности в пятницу.
"Считаю, что амнистия капитала станет дополнительным стимулом для развития экономики страны. Основная цель экономической амнистии - вывод финансовых ресурсов и капитала из тени, их легализация и вложение в экономическое развитие в качестве дополнительных инвестиций", - заявил Жапаров.
По его словам, администрация президента совместно с Генеральной прокуратурой страны разрабатывает соответствующий закон.
"Мы примем закон о легализации средств, выведенных за рубеж, а в новом году соберем всех бизнесменов и строителей и начнем работу с ними", - сказал Жапаров.
Он отметил, что государство гарантирует легализовавшим свой капитал бизнесменам, что в дальнейшем у правоохранительных органов не возникнет к ним вопросов о происхождении этого капитала.
"Я призываю отечественных предпринимателей вывести свои активы из различных офшоров и вернуть их на родину. В свою очередь кабинету министров страны поручаю в ближайшее время разработать и внести законопроект о дополнительных предложениях, направленных на защиту капитала, возвращенного из офшоров и ранее скрытого в теневой экономике", - заявил Жапаров.
Глава государства сообщил, что в настоящее время масштабы теневой экономики в стране остаются высокими, по данным Национального статистического комитета, доля неучтенной экономики в ВВП в 2020 году составила 23,6% и достигла 141,2 млрд сомов ($1,66 млрд).
"Результаты международных исследований показывают, что уровень теневой экономики в Киргизии все еще высок и может достигать от 30% до 39% ВВП. Из-за этой теневой экономики мы ежегодно не получаем более 25 млрд сомов ($294 млн) в виде налоговых платежей. Это почти вдвое больше дефицита бюджета", - добавил президент Киргизии.
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