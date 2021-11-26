Спецслужбы Киргизии сообщают о пресечении попытки насильственного захвата власти в стране

Спецслужбы Киргизии пресекли деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране, сообщает в пятницу пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

"В ходе проводимой ГКНБ и МВД Киргизии работы по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов, были получены данные о группе лиц, планирующих организацию провокаций, дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов, с последующим насильственным захватом власти", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, начато досудебное производство по статье "Приготовление к насильственному захвату власти". Генеральной прокуратурой Киргизии создана межведомственная следственная группа.

"В ходе расследования дела, в результате санкционированных следственным судьей специальных следственно-оперативных действий, получены неопровержимые доказательства преступной деятельности группы лиц, под руководством отдельных деструктивно-настроенных политических сил, среди которых депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники. Установлено, что после оглашения итогов предстоящих парламентских выборов, рассчитывая на поддержку отдельных политических сил, в том числе проигравших выборы, данная группа планировала организовать массовые акции протеста на территории Бишкека с последующим обострением ситуации, провокацией столкновений с силами правопорядка и дальнейшим насильственным захватом власти", - отметили в пресс-службе.

Установлено, что велся подбор около тысячи агрессивно настроенных молодых людей, для организации массовых акций протеста, с которыми проводились систематические встречи, направленные на их идеологическую обработку против государственных структур, обсуждались планы по провокации массовых беспорядков, с дальнейшим подталкиванием на насильственный захват власти. В ходе обысков обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства.

По результатам проведенных следственных действий принято решение о задержании и привлечении к уголовной ответственности более 15 активных членов упомянутой группы лиц.

Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что некоторые политики планируют вооруженный переворот. "Некоторые политики планируют вооруженный переворот. Мы их всех знаем. Собраны доказательства. После выборов (28 ноября в Киргизии состоятся выборы в парламент - ИФ) к ним будут приняты жесткие меры", - заявил Жапаров в интервью киргизскому изданию aryba.kg.

"Лица, которые без повода выйдут на улицу, получат суровое наказание. Мы намерены работать открыто и справедливо. После выборов наступит пятилетний период без выборов, мы займемся экономикой", - сказал киргизский лидер.

В четверг весь личный состав МВД Киргизии в связи с предстоящими выборами депутатов парламента страны перешел на усиленный режим несения службы.