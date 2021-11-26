В Азербайджане прирост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 997 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 582,504 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 880 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался 31 человек (накануне - 27). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 736 человек.

От COVID-19 вылечились 547,354 тыс. (+2319 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 27 тыс. 383 человека.

За сутки медики провели 12 210 тестов на коронавирус против 12 352 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 497,719 тыс. тестов на COVID-19.

Э.Шафиев