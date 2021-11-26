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Здравоохранение 26.11.2021 15:17

В Азербайджане прирост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 997 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 582,504 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 880 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался 31 человек (накануне - 27). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 736 человек.

От COVID-19 вылечились 547,354 тыс. (+2319 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 27 тыс. 383 человека.

За сутки медики провели 12 210 тестов на коронавирус против 12 352 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 497,719 тыс. тестов на COVID-19.

Э.Шафиев

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА, ОПЕРШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]