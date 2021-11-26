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СНГ 26.11.2021 15:23

В МИД РФ не усматривают в покупке Киргизией турецких "Байрактаров" нарушений союзнических обязательств перед Россией и ОДКБ

Планируемая Кыргызстаном закупка турецких ударных беспилотников Bayraktar ("Байрактар") не нарушит союзнических обязательств перед Россией и в рамках ОДКБ, заявил в интервью "Интерфаксу" директор третьего департамента стран СНГ Александр Стерник.

"Каких-либо нарушений обязательств не усматриваем", - сказал Стерник.

"К тому же, подобные единичные закупки несравнимы с объемом нашего военно-технического сотрудничества и помощи союзнику как по двусторонним каналам, так и в рамках обязательств Организации Договора о коллективной безопасности", - добавил он.

В середине октября замглавы правительства Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил о планах купить у Турции ударные беспилотники Bayraktar, а у России - разведывательные беспилотники "Орлан 10Е".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ТУРЦИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]