Планируемая Кыргызстаном закупка турецких ударных беспилотников Bayraktar ("Байрактар") не нарушит союзнических обязательств перед Россией и в рамках ОДКБ, заявил в интервью "Интерфаксу" директор третьего департамента стран СНГ Александр Стерник.
"Каких-либо нарушений обязательств не усматриваем", - сказал Стерник.
"К тому же, подобные единичные закупки несравнимы с объемом нашего военно-технического сотрудничества и помощи союзнику как по двусторонним каналам, так и в рамках обязательств Организации Договора о коллективной безопасности", - добавил он.
В середине октября замглавы правительства Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил о планах купить у Турции ударные беспилотники Bayraktar, а у России - разведывательные беспилотники "Орлан 10Е".
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