Россия включит Азербайджан в перечень для автообмена страновыми отчетами

Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена добавить в перечень иностранных государств (территорий), с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами, еще 7 юрисдикций, включая Азербайджан.

Согласно размещённому на портале проектов нормативных правовых актов проекту приказа ФНС, в новую редакцию перечня дополнительно предлагается включить Азербайджан, Бахрейн, Гибралтар, Казахстан, Макао, Оман и Турцию.

В результате количество юрисдикций, с которыми осуществляется обмен страновыми отчетами с Российской Федерацией, достигнет 80 (70 стран и 10 территорий).

Россия в мае 2016 года подписала международное соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией, а в январе 2017 года - об автоматическом обмене страновыми отчетами о международных группах компаний, в 2018 году состоялись первые обмены информацией в автоматическом режиме.

К страновым сведениям относятся информация о доходах, расходах, прибыли или убытке, основных показателях, характеризующих деятельность участников, а также суммах налогов, исчисленных и уплаченных в бюджетную систему РФ и иностранного государства. В рамках этих страновых сведений участники группы должны представлять глобальную и национальную документацию по группе и страновой отчет по государствам, налоговыми резидентами которых они являются.

Согласно проекту другого приказа ФНС, перечень юрисдикций, обменивающихся в автоматическом режиме с Российской Федерацией финансовой информацией, предполагается дополнить Албанией, Брунеем, Новой Каледонией (особое административно-территориальное образование Франции), Перу и Эквадором.

После этого количество юрисдикций, обменивающихся с РФ финансовой информацией, увеличится до 96 (84 государства и 12 территорий).