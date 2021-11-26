Путин проводит в Сочи встречу с Алиевым, позже пройдут трехсторонние переговоры с участием Пашиняна - Песков

Президент России Владимир Путин в Сочи проводит встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, после которых пройдут трехсторонние переговоры Путина, Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.
"Только что в Сочи началась беседа президента Путина с президентом Азербайджана Алиевым", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"По ее завершению будем ожидать встречу Путина, Алиева и Пашиняна, а после этого Путин отдельно будет беседовать с Пашиняном", - добавил он.
По словам Пескова, на этих встречах будет обсуждаться "нагорно-карабахское урегулирование, продолжение процесса урегулирования, обсуждения экономических и транспортных связей в регионе, их разблокирование".
"На двусторонках будет подниматься весь комплекс двусторонних отношений, интеграционных тем", - добавил представитель Кремля.
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