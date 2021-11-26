Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9076 RUR   0.0225 GBR   2.2618 TRY   0.1407

Цена на нефть

25.11 $/bbl   WTI 78.42 0.03 Brent 82.22 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

Регион 26.11.2021 17:45

Глава МИД Ирана обещал Боррелю, что Тегеран примет участие в переговорах по иранскому атому в Вене

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заверил его, что Тегеран примет участие в венских переговорах о возвращении США и Ирана в СВПД, сообщили иранские СМИ.

"За шесть раундов переговоров мы не достигли окончательных результатов, так что мы рассмотрим все вопросы, которые необходимо урегулировать в Вене", - приводит базирующийся в Лондоне иранский телеканал Iran International слова Абдоллахиана.

По данным телеканала, глава иранского МИД заверил Борреля, что иранская сторона добросовестным образом подойдет к участию в переговорах в Вене. Он добавил, что Тегеран будет добиваться заключения хорошего и поддающегося контролю соглашения.

Абдоллахиан вновь заявил, что Ирану необходимы гарантии того, что США вновь не выйдут из СВПД. "Западу необходимо прибыть в Вену с новым и конструктивным подходом", - сказал он.

Боррель заявил иранскому министру, что возвращение к первоначальной версии СВПД возможно. Он добавил, что возрождение соглашения по атому - единственный способ добиться снятия американских санкций против Ирана.

Переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД возобновятся в Вене 29 ноября 2021 года. Замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани назвал целью этих переговоров "снятие незаконных санкций" США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ЕС, СВПД, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Боррель советует Ирану поторопиться с возвращением на переговоры по атому Зариф и Боррель обсудили проблемы СВПД и ситуацию в Афганистане ЕС надеется, что избрание нового президента Ирана не повлияет на переговоры по иранскому ядерному соглашению - Боррель Четвертый раунд переговоров по иранской проблеме будет длительным, считают в ЕС Иран приостанавливает сотрудничество с ЕС после решения Брюсселя расширить санкции Иран изучает предложение ЕС о встрече по СВПД и консультируется с Россией и Китаем - МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]