Глава МИД Ирана обещал Боррелю, что Тегеран примет участие в переговорах по иранскому атому в Вене

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заверил его, что Тегеран примет участие в венских переговорах о возвращении США и Ирана в СВПД, сообщили иранские СМИ.
"За шесть раундов переговоров мы не достигли окончательных результатов, так что мы рассмотрим все вопросы, которые необходимо урегулировать в Вене", - приводит базирующийся в Лондоне иранский телеканал Iran International слова Абдоллахиана.
По данным телеканала, глава иранского МИД заверил Борреля, что иранская сторона добросовестным образом подойдет к участию в переговорах в Вене. Он добавил, что Тегеран будет добиваться заключения хорошего и поддающегося контролю соглашения.
Абдоллахиан вновь заявил, что Ирану необходимы гарантии того, что США вновь не выйдут из СВПД. "Западу необходимо прибыть в Вену с новым и конструктивным подходом", - сказал он.
Боррель заявил иранскому министру, что возвращение к первоначальной версии СВПД возможно. Он добавил, что возрождение соглашения по атому - единственный способ добиться снятия американских санкций против Ирана.
Переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД возобновятся в Вене 29 ноября 2021 года. Замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани назвал целью этих переговоров "снятие незаконных санкций" США.
Азербайджан готов начать безотлагательный процесс делимитации границы с Арменией – президент Алиев
Алиев: практически все пункты заявления по Карабаху выполнены, не решен вопрос с разблокированием коммуникаций в регионе
Сербия будет еще полгода получать российский газ по выгодной цене - Песков
Нефть дешевеет более чем на 5%
Россия не пошла на увеличение транзита газа через Украину - Зеленский
С 28 ноября ограничивается въезд в РФ для граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини, Танзании и Гонконга - оперштаб
Стоимость биткойна упала до минимума за месяц на беспокойстве из-за южноафриканского штамма COVID-19
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи
Black Friday в Yelo Bank – Кредиты без комиссии и поручителя, и карты со скидкой
Выгодная кампания от Банка Республика: двойная прибыль при возврате НДС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог