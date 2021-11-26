Глава МИД Ирана обещал Боррелю, что Тегеран примет участие в переговорах по иранскому атому в Вене

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заверил его, что Тегеран примет участие в венских переговорах о возвращении США и Ирана в СВПД, сообщили иранские СМИ.

"За шесть раундов переговоров мы не достигли окончательных результатов, так что мы рассмотрим все вопросы, которые необходимо урегулировать в Вене", - приводит базирующийся в Лондоне иранский телеканал Iran International слова Абдоллахиана.

По данным телеканала, глава иранского МИД заверил Борреля, что иранская сторона добросовестным образом подойдет к участию в переговорах в Вене. Он добавил, что Тегеран будет добиваться заключения хорошего и поддающегося контролю соглашения.

Абдоллахиан вновь заявил, что Ирану необходимы гарантии того, что США вновь не выйдут из СВПД. "Западу необходимо прибыть в Вену с новым и конструктивным подходом", - сказал он.

Боррель заявил иранскому министру, что возвращение к первоначальной версии СВПД возможно. Он добавил, что возрождение соглашения по атому - единственный способ добиться снятия американских санкций против Ирана.

Переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД возобновятся в Вене 29 ноября 2021 года. Замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани назвал целью этих переговоров "снятие незаконных санкций" США.