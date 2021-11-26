Сербия будет еще полгода получать российский газ по выгодной цене - Песков

Сербия будет еще 6 месяцев получать российский природный газ по выгодной цене, что поможет ей пройти зимний период, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главный вопрос для наших сербских друзей - продление пока на полгода действующего контракта по газу. Зафиксирована там формула цены", - сказал Песков журналистам.
"Поэтому 6 месяцев еще наши сербские друзья будут получать по весьма выгодной цене природный газ. Это поможет предстоящий зимний период пройти нашим сербским друзьям. За этот период спокойно и конструктивно хозяйствующие субъекты, как сказал вчера президент, согласуют продолжение контракта", - добавил он.
Песков отметил, что ценообразование о долгосрочных газовых контрактах происходит по формуле цены, которая зиждется на цене нефти и нефтепродуктов. "Она коренным образом отличается от ценообразования на спотовых рынках", - заметил Песков.
Накануне сербский телеканал "Пинк ТВ" сообщил, что в ходе переговоров Путин и Вучич договорились о том, что цена на газ для Сербии не изменится в последующие шесть месяцев.
"Мы достигли того, на что рассчитывали. Путин проявил дружелюбие по отношению к Сербии. В следующие шесть месяцев цена за газ для нас будет $270 за тысячу кубометров, также будет увеличен и объем, о чем я просил", - цитирует телеканал Вучича.
В четверг в Сочи состоялись переговоры президентов России и Сербии.
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