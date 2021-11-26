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Дальнее зарубежье 26.11.2021 15:49

Летевший в КНР самолет с главой МИД Швейцарии из-за технических проблем сменил курс на Москву

Самолет, на котором глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис летел в КНР, из-за технических проблем был вынужден отклониться от курса и полететь в Москву для проверки.

"Из-за технических проблем борт федерального совета Швейцарии, на котором министр иностранных дел Иньяцио Кассис летел в Китай, был перенаправлен в Москву. Там будет проведена экспертиза, которая покажет, сможет ли самолет проследовать дальше в Китай", - говорится в заявлении швейцарского МИД Швейцарии в твиттере.

В свою очередь издание "Блик" напоминает, что в июле прошлого года президент Швейцарии Ги Пармелен из-за технических проблем с самолетом не смог встретиться с императором Японии Нарухито.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]