Летевший в КНР самолет с главой МИД Швейцарии из-за технических проблем сменил курс на Москву

Самолет, на котором глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис летел в КНР, из-за технических проблем был вынужден отклониться от курса и полететь в Москву для проверки.

"Из-за технических проблем борт федерального совета Швейцарии, на котором министр иностранных дел Иньяцио Кассис летел в Китай, был перенаправлен в Москву. Там будет проведена экспертиза, которая покажет, сможет ли самолет проследовать дальше в Китай", - говорится в заявлении швейцарского МИД Швейцарии в твиттере.

В свою очередь издание "Блик" напоминает, что в июле прошлого года президент Швейцарии Ги Пармелен из-за технических проблем с самолетом не смог встретиться с императором Японии Нарухито.