Число погибших на шахте Листвяжная снизилось до 51 - врио главы МЧС РФ

46 шахтеров и 5 горноспасателей погибли в результате взрыва в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Количество погибших уменьшилось ровно на одного человека. В настоящий момент мы считаем, что 51 человек (погиб - ИФ) - 46 шахтеров и 5 горноспасателей МЧС России", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. По данным на утро пятницы, погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей, однако затем одного из них удалось обнаружить живым.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Директор шахты "Листвяжная", его первый заместитель и начальник участка задержаны по делу о гибели шахтеров. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.