Совбез Киргизии одобрил новую концепцию национальной безопасности

Совет безопасности Киргизии одобрил новую концепцию национальной безопасности страны, направленную на укрепление обороноспособности и повышение качества жизни населения, сообщает пресс-служба президента республики в пятницу.

"На заседании Совета безопасности Киргизии под председательством президента Садыра Жапарова одобрена концепция национальной безопасности страны, направленная на сохранение общества, человеческое развитие, повышение качества жизни и благосостояния граждан, укрепление обороноспособности, единства и гармонии общества, достижение целей национального развития, конкурентоспособности и повышению международного престижа", - говорится в сообщении.

Предыдущая концепция была одобрена в 2012 году. "Однако вызовы и угрозы национальной безопасности не являются статичными, они трансформируются и развиваются", - заявил на заседании Совета безопасности Жапаров, которого цитирует его пресс-служба.

"Стремительное развитие инновационных технологий во всех сферах деятельности, рост агрессии и другие негативные факторы ежегодно, ежемесячно и ежедневно создают новые вызовы и угрозы национальной безопасности. В этой связи концепция и разработанные на ее основе программы и доктрины не должны являться статичными документом, догмой, не терпящей изменений", - отметил он.

Глава государства сообщил, что каждое ведомство должно разработать и утвердить соответствующие отраслевые, региональные и внутриведомственные программы и планы по реализации концепции в течение двух месяцев. Министерству обороны поручено в кратчайшие сроки представить на утверждение новый проект военной доктрины.