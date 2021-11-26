Стоимость биткойна упала до минимума за месяц на беспокойстве из-за южноафриканского штамма COVID-19

Динамика цен на криптовалюты в пятницу следует за динамикой стоимости других активов, находящихся под влиянием сообщений о появлении и распространении нового более опасного штамма COVID-19 в Южной Африке.

Цена биткойна - наиболее крупной криптовалюты, рыночная капитализация которой превышает $1 трлн, упала более чем на 6%, до минимума за месяц - $55 тыс., показали данные CoinDesk.

К 14:30 мск стоимость криптовалюты составляет $54,807 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Эфир - вторая по капитализации криптовалюта в мире, дешевеет почти на 10% и к 14:33 мск ее стоимость опустилась до $4,072 тыс.

Dogecoin, созданная в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину, теряет в цене 8%.

Сообщения о выявлении нового штамма коронавирусной инфекции, получившего обозначение B.1.1.529, в Южной Африке и в Ботсване в пятницу вызвали негативную реакцию на глобальных рынках акций, нефти, гособлигаций и даже криптовалют. "Биткойн не обеспечивает особого хеджирования", - отмечает аналитик брокерской компании Markets.com Нил Уилсон. При этом криптовалюты считались среди инвесторов благоприятным объектом для вложения денег, поскольку они в основном отделены от давления на основных финансовых рынках, пишет MarketWatch.

Многие страны, включая Великобританию и Израиль, начали вновь вводить ограничения в сфере туризма и путешествий.

Всемирная организация здравоохранения проведет заседание в пятницу, на котором обсудит влияние выявленного штамма на существующие способы лечения и применяемые вакцины.

"Мы пока что многого не знаем о нем (новом штамме - ИФ). Но мы знаем, что у него большое количество мутаций. И беспокойство заключается в том, что когда у вируса так много мутаций, это может сказаться на его поведении", - заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.