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Это интересно 26.11.2021 15:59

Стоимость биткойна упала до минимума за месяц на беспокойстве из-за южноафриканского штамма COVID-19

Динамика цен на криптовалюты в пятницу следует за динамикой стоимости других активов, находящихся под влиянием сообщений о появлении и распространении нового более опасного штамма COVID-19 в Южной Африке.

Цена биткойна - наиболее крупной криптовалюты, рыночная капитализация которой превышает $1 трлн, упала более чем на 6%, до минимума за месяц - $55 тыс., показали данные CoinDesk.

К 14:30 мск стоимость криптовалюты составляет $54,807 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Эфир - вторая по капитализации криптовалюта в мире, дешевеет почти на 10% и к 14:33 мск ее стоимость опустилась до $4,072 тыс.

Dogecoin, созданная в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину, теряет в цене 8%.

Сообщения о выявлении нового штамма коронавирусной инфекции, получившего обозначение B.1.1.529, в Южной Африке и в Ботсване в пятницу вызвали негативную реакцию на глобальных рынках акций, нефти, гособлигаций и даже криптовалют. "Биткойн не обеспечивает особого хеджирования", - отмечает аналитик брокерской компании Markets.com Нил Уилсон. При этом криптовалюты считались среди инвесторов благоприятным объектом для вложения денег, поскольку они в основном отделены от давления на основных финансовых рынках, пишет MarketWatch.

Многие страны, включая Великобританию и Израиль, начали вновь вводить ограничения в сфере туризма и путешествий.

Всемирная организация здравоохранения проведет заседание в пятницу, на котором обсудит влияние выявленного штамма на существующие способы лечения и применяемые вакцины.

"Мы пока что многого не знаем о нем (новом штамме - ИФ). Но мы знаем, что у него большое количество мутаций. И беспокойство заключается в том, что когда у вируса так много мутаций, это может сказаться на его поведении", - заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

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Тэги: МИР, КРИПТОВАЛЮТЫ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]