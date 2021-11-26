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Дальнее зарубежье 26.11.2021 19:21

ООН запустила оказание помощи Афганистану через Таджикистан

В Душанбе в пятницу при содействии правительства Таджикистана состоялась церемония начала оказания гуманитарной помощи Афганистану со стороны Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, сообщает управление информации и печати МИД республики.

"Гуманитарная помощь, состоящая из 2,500 тонн пшеничной муки, будет доставлена в Бадахшанский регион Афганистана через контрольно-пропускные пункты таджикско-афганской границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что передача гуманитарной помощи состоится в период, когда население Афганистана, в частности жители отдаленных горных регионов, с приближением зимних холодов имеют ограниченный доступ к продовольствию.

В МИД отметили также, что в настоящее время международные организации и страны-доноры не имеют доступа в данные регионы. В этой связи, Таджикистан намерен предоставить свою территорию для перевозки гуманитарных грузов.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ООН, АФГАНИСТАН, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]