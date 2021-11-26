ООН запустила оказание помощи Афганистану через Таджикистан

В Душанбе в пятницу при содействии правительства Таджикистана состоялась церемония начала оказания гуманитарной помощи Афганистану со стороны Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, сообщает управление информации и печати МИД республики.
"Гуманитарная помощь, состоящая из 2,500 тонн пшеничной муки, будет доставлена в Бадахшанский регион Афганистана через контрольно-пропускные пункты таджикско-афганской границы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что передача гуманитарной помощи состоится в период, когда население Афганистана, в частности жители отдаленных горных регионов, с приближением зимних холодов имеют ограниченный доступ к продовольствию.
В МИД отметили также, что в настоящее время международные организации и страны-доноры не имеют доступа в данные регионы. В этой связи, Таджикистан намерен предоставить свою территорию для перевозки гуманитарных грузов.
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