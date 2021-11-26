Алиев: серьезных инцидентов с 10 ноября 2020 года в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не было

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии серьезных инцидентов в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе.
"Сегодня поговорим обстоятельно по армяно-азербайджанской проблематике. Должен отметить, что в этом году или с начала деятельности российских миротворческих сил - с 10 ноября прошлого года - с тех пор в течение года в зоне ответственности российских миротворцев серьезных инцидентов не было", - сказал Алиев в пятницу в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным, проходящей в Сочи.
Азербайджанский лидер отметил, что за прошедший период в Карабахе были зафиксированы только небольшие инциденты. "Не было боестолкновения, не было каких-то серьезных событий. Были такие спорадические инциденты, не являющиеся каким-то системным кризисом", - отметил Алиев.
Но при этом Алиев отметил, что боестолкновения велись на армяно-азербайджанской госгранице.
"Были боестолкновения на границе Азербайджана и Армении, но это не зона ответственности российских миротворцев. Тем не менее, конечно, это вынуждает нас очень пристально все посмотреть, поговорить и в том числе в трехстороннем формате, как можно контролировать риски, минимизировать их и работать над всеобъемлющем урегулированием армяно-азербайджанских отношений", - подчеркнул Алиев.
Он добавил, что официальный Баку очень высоко ценит роль России в вопросе поддержания мира в Карабахе.
"Мы очень высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе, роль высоких представителей, правительства РФ, и, конечно же, роль российских миротворцев по поддержанию мира в Карабахе и надеемся, что в следующем году работа будет продолжена и будут также хорошие результаты", - подчеркнул Алиев.
Х.Насирзаде
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