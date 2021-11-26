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Внешняя политика 26.11.2021 16:17

Путин на встрече с Алиевым высказался за успокоение ситуации на Южном Кавказе

Российские миротворцы играют позитивную роль в поддержании мира в Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Здесь и наши миротворцы, как мне кажется, играют позитивную роль. Активно работает российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. Есть, к сожалению, проблемы, инциденты, не обходится без жертв", - сказал Путин в пятницу в Сочи в начале встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано, и что нужно всем сделать, чтобы не только ничего подобного не возникало, но и создавались условия для успокоения ситуации и развитии ситуации в регионе такого качества, которое бы позволяло людям спокойно жить, а странам - развиваться", - добавил Путин.

Путин рассказал, что в пятницу разговаривал с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, который с российской стороны занимается ситуацией в Карабахе, а также министром обороны и главой ФСБ, которому подчиняется погранслужба. Президент РФ отметил, что обсудит с Алиевым ситуацию в Карабахе, но предложил начать встречу с двусторонних вопросов.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]