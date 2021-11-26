Товарооборот Азербайджана и России за 9 месяцев увеличился на 11% - Путин

Взаимный российско-азербайджанский товарооборот за 9 месяцев 2021 года увеличился на 11%, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Наше стратегическое партнерство развивается весьма успешно. Достаточно сказать, что несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в экономике с этим связанные, за 9 месяцев текущего года объем товарооборота увеличился у нас на 11%. Это хороший показатель», - сказал Путин в пятницу в ходе двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.
Путин отметил, что объем прямых российских инвестиций в экономику Азербайджане оценивается в $4,5 млрд.
«У нас 900 российских предприятий работают в Азербайджане, $4,5 млрд прямых инвестиций в азербайджанскую экономику. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Азербайджана», - добавил президент РФ.
Х.Насирзаде
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