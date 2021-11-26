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Бизнес и законодательство 26.11.2021 16:20

Товарооборот Азербайджана и России за 9 месяцев увеличился на 11% - Путин

Взаимный российско-азербайджанский товарооборот за 9 месяцев 2021 года увеличился на 11%, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наше стратегическое партнерство развивается весьма успешно. Достаточно сказать, что несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в экономике с этим связанные, за 9 месяцев текущего года объем товарооборота увеличился у нас на 11%. Это хороший показатель», - сказал Путин в пятницу в ходе двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

Путин отметил, что объем прямых российских инвестиций в экономику Азербайджане оценивается в $4,5 млрд.

«У нас 900 российских предприятий работают в Азербайджане, $4,5 млрд прямых инвестиций в азербайджанскую экономику. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Азербайджана», - добавил президент РФ.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПУТИН, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]