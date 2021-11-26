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Суд запретил сервис такси Uber в Брюсселе

Апелляционный суд в Брюсселе в среду постановил, что американская Uber Technologies , предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, должна отключить приложение заказа такси в столице Бельгии с пятницы.

В постановлении говорится, что запрет частным лицам на предоставление услуг такси от 2015 года также распространяется на профессиональных водителей.

"С этой пятницы у вас больше нет шанса заказать такси Uber в столице ЕС. Мы очень расстроены сегодняшним решением суда отключить наше приложение в Брюсселе", - говорится в сообщении Uber в аккаунте Twitter.

Компания также заявила, что это решение противоречит целям Европейской Комиссии по цифровизации и борьбе с климатическими изменениями.

Uber судится со многими европейскими странами из-за проблемы соответствия регулирующим нормам в сфере услуг такси и способов найма водителей, пишет CNBC. По мнению компании, водителям выгодна гибкость системы самозанятости. Однако некоторые из них говорят, что они не могут заработать достаточно денег через приложение, при этом также не могут воспользоваться такими выгодами трудоустройства, как, например, больничные выплаты и ежегодный отпуск.

Компания пыталась также собрать достаточно подписей для составления петиции о сохранении работы для 2 тыс. профессиональных водителей, использующих приложение в Брюсселе.

Водители такси в четверг в знак протеста заблокировали главную улицу в городе, ведущую от основных зданий европейских институтов в центр Брюсселя. Дорожная администрация города посоветовала водителям в этот день не передвигаться по столице на машине.

В то же время администрация города сообщила, что будет активно разрабатывать "временное решение проблемы" запрета Uber.

"Решение должно гарантировать качественное обслуживание, адаптированное к новым привычкам клиентов и пользователей", - написал в своем Twitter-аккаунте глава Брюссельского столичного региона Руди Вервурт.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, UBER, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]